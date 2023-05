La finele saptamanii, a fost demarat proiectul OXIGEN, proiect care sustine si organizeaza activitati de mediu in randul comunitatii prin care se promoveaza respectul fata de natura, importanta practicarii sportului in aer liber si nevoia implicarii directe in campanii de impadurire si ecologizare!Acest proiect este implementat de Asociatia OM (Orasul Mariei) in parteneriat direct cu SNPP -Filiala Penitenciar Bistrita, Primaria Tiha Bargaului si Ocolul Silvic Tiha Bargaului.Sambata, au fost ... citeste toata stirea