ADI Deseuri Bistrita-Nasaud: Incepe distribuirea PUBELEI GALBENE, pentru plastic-metal, la gospodariile din judet care nu au primit

Incepem distribuirea PUBELEI GALBENE, destinata fractiei plastic-metal, in tot judetul Bistrita-Nasaud. Aceste pubele vor fi distribuite doar gospodariilor care nu au primit pana in prezent acest recipient de colectare.Cele 21.443 de pubele galbene au fost achizitionate pe fonduri europene, prin proiectul derulat de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si ADI Deseuri Bistrita-Nasaud.In orasele BECLEAN, NASAUD, SANGEORZ-BAI si in MEDIUL RURAL, cetatenii care nu au primit in trecut pubela ... citește toată știrea