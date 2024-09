ADI Deseuri BN: Persoana din Anies, amendata cu 4000 lei pentru abandonul de deseuri in natura! Toate puteau fi preluate de Supercom

Nu toleram abandonul de deseuri in natura!Inspectorii Corpului de Control al ADI Deseuri Bistrita-Nasaud verifica permanent zonele predispuse abandonului de deseuri in natura fie prin camere de supraveghere video, fie prin controale la fata locului.In urma unei astfel de actiuni in zona Anies, s-a descoperit o zona poluata prin abandon de deseuri, iar in urma sesizarii Corpului de Control al ADI Deseuri Bistrita-Nasaud, Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud a identificat si ... citește toată știrea