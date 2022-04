Adi Deseuri: Campania GRATUITA de colectare a deseurilor voluminoase din tot judetul Bistrita-Nasaud este programata in perioada 11 - 16 aprilie 2022!

Campania GRATUITA de colectare a deseurilor voluminoase din tot judetul Bistrita-Nasaud este programata in perioada 11 - 16 aprilie 2022!In categoria deseurilor voluminoase intra fotolii, canapele, saltele, mobilier de gradina, jucarii de dimensiuni mari - tobogane, biciclete, piscine gonflabile, covoare sau alte bunuri de folosinta indelungata.Solicitam cetatenilor care locuiesc in Bistrita, Nasaud, Beclean si Sangeorz-Bai in zonele de blocuri si detin aceste tipuri de deseuri voluminoase ... citeste toata stirea