In data de 29.06.2023, la Asociatia C.A.R. Pensionari Bistrita, a avut loc sedinta extraordinara a Consiliului Director avand ca scop principal "Reorganizarea activitatii Asociatiei ca urmare a Hotararii Adunarii Generale a Reprezentantilor Membrilor din 25.04 2023". Adunarea Generala a ales, in functia de presedinte, pe domnul Adrian Burzo propus de mine, presedintele in functie, pe care l-am pregatit in mod deosebit dupa cooptarea ca membru in Consiliul Director in anul 2022.A participat ... citeste toata stirea