Aida Cretiu de la Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Nasaud, cu 9,92, are prima medie din judet pentru colegiile militare si a sasea la nivel national! 12 elevi din Bistrita-Nasaud, admisi la Campulung Moldovenesc, Alba Iulia, Craiova si Constanta!

Ministerul Educatiei a publicat rezultatele finale ale repartizarii in liceele militare, pe admitere.edu.ro. Listele cu elevii admisi in liceele militare cuprind mediile de admitere si colegiile la care au fost repartizati. Exista 5 colegii nationale militare in Romania: Colegiul National Militar "Dimitrie Cantemir", Breaza; Colegiul National Militar "Mihai Viteazul", Alba Iulia; Colegiul National Militar "Stefan cel Mare", Campulung Moldovenesc; Colegiul National Militar "Tudor Vladimirescu", ... citeste toata stirea