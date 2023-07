Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) a publicat, in 30 iunie, rezultatele propunerilor de proiecte de scurta durata - Domeniul "Educatia Scolara" runda 1 (KA122-SCH)- primite la termenul limita 23 februarie 2023.Pe lista figureaza Scoala Gimnaziala Ilva Mare, care va implementa astfel al doilea proiect Erasmus+, intitulat "Hai sa protejam mediul prin digitalizare!"."Al doilea proiect Erasmus in care va fi implicata scoala ... citeste toata stirea