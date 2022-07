Albumul de pricesne "A venit un om la Domnul" al Ioanei Roman, lansat la biserica din curtea spitalului din Nasaud

Ioana Roman, nascuta in Monor, casatorita in Mocod, stabilita la Cluj, a creat un moment unic bolnavilor de la spitalul nasaudean, in data de 3 iulie 2022, printr-un concert de pricesne sustinut la Biserica "Doctori fara de arginti", un act de cultura specific romanesc. Intr-o atmosfera de calda prietenie, cu o daruire si talent special si totodata multa munca, interpreta a retrait ceva ce a crescut in sine: cinstea, iubirea si morala crestina.Albumul lansat in acest cadru contine 10 pricesne ... citeste toata stirea