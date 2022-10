Alexandra Felseghi, dupa o luna la Lechinta: Nu poti sa constientizezi gravitatea fenomenului (abandonului scolar) decat daca mergi la fata locului

Dramaturg si regizor, Alexandra Felseghi este unul dintre cei sase rezidenti din cadrul proiectului "Culese din Rural. Rezidente de documentare si scriere" derulat de catre Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau, in parteneriat cu Centrul pentru Studierea Modernitatii si a Lumii Rurale si co-finantat de AFCN. In cadrul proiectului, Alexandra Felseghi a petrecut o luna de zile in satul Lechinta din judetul Bistrita-Nasaud, timp in care a documentat abandonul scolar din localitate, un fenomen ... citeste toata stirea