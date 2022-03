Alexandru Daraban: Cel prea fara de rusine si cumplit balaur

Grele zile traieste poporul ucrainean, zile intru dureri si intru suspine.Cel prea fara de rusine si cumplit balaur a venit sa le tulbure toate de sub cerul tarii lor, sa bage teama in inimile oamenilor, pe toti sa-i insele cu mincinoase semne, cu naluciri iscodite de mintea lui si rostite de limba lui.Balaurului insasi i s-a sadit in suflet de catre sinedriul lui ca este un dumnezeu, dar cu naluciri infricosate, zburand in vazduh cu toti dracii, schimbandu-si chipurile, infricosand fara de ... citeste toata stirea