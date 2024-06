Amenajarea de 19 strazi in zonele noi de locuinte din municipiul Bistrita, etapa IV

Obiectivul de investitii "Amenajare de strazi in zonele noi de locuinte din municipiul Bistrita, etapa IV" cuprinde un numar de 19 strazi propuse spre amenajare, pentru care s-a elaborat SF si s-au aprobat indicatorii tehnico-economici prin HCL pentru fiecare strada in parte.Traseul str. Tabara din cadrul obiectivului de investitii are o lungime totala de 779 ml, de la intersectia cu drumul judetean DJ154.Strada Tabara face parte din trama stradala a municipiului Bistrita si este prevazuta ... citește toată știrea