In perioada 28 martie-20 aprilie, inspectorii din Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-Nasaud (DSVSA BN) au efectuat 190 controale in unitatile care produc, proceseaza, depoziteaza, comercializeaza produse de origine animala si/sau nonanimala, in exploatatii de animale si in trafic, pe baza planului de masuri privind actiunile de supraveghere si control a modului de producere, depozitare, transport si comercializare a produselor specifice sarbatorilor pascale