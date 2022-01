Amintiri care au inceput sa vorbeasca. Intamplari de la Canton: Concursul

Nu-i greu sa te intorci in trecutul tau. Mai dificil este uneori sa precizezi cronologia evenimentelor la care ai participat. De aceea nu voi veni cu date exacte despre ceea ce voi relata mai departe.Esin minte, ca intr-o zi, in urma cu vreo saizeci de ani, cand tata (preot in clandestinitate) era la munca, la strec, iar mama era plecata la Bistrita dupa cumparaturi, eu fiind atunci cel mai mare dintre copiii parintilor mei pe care acesti l-au lasat acasa, raspundeam de cei patru membri ai ... citeste toata stirea