Ampla actiune de ecologizare in zona lacului Colibita!

Impreuna respectam natura si curatam Colibita!Asociatia "Garantat Colibita", in parteneriat cu Primaria Bistrita-Bargaului, Primaria Tiha Bargaului, ADI Turism Bistrita-Nasaud si ADI Deseuri Bistrita-Nasaud, cu sprijinul Supercom a organizat o actiune de ecologizare in jurul lacului Colibita, pornind de la coada lacului, intersectia cu Valea Blajului si de-a lungul drumului judetean 173A, pana sub baraj.Felicitam antreprenorii din aceasta frumoasa zona a judetului nostru pentru ... citește toată știrea