Ample investitii in infrastructura si mobilitatea urbana din Sangeorz-Bai, cu finantare europeana de peste 13 milioane euro

Sursa: Rasunetul
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 15:16
13 citiri
Primaria Sangeorz-Bai implementeaza proiectul "Coridor de mobilitate urbana cu 3 obiective de investitie", finantat din fonduri europene. ADR Nord-Vest finanteaza acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regionala al Uniunii Europene. Valoarea totala a proiectului este de 67.211.184,53 lei, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 65.330.911,56 lei, din care: valoarea eligibila nerambursabila din FEDR de 55.531.274,82 lei, valoarea ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

