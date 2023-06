Nu ne cunoasteti? Aveti ocazia!" Debutam cu o serie de postari prin care colegii nostri, angajati ai Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud se vor face cunoscuti cetatenilor judetului, in virtutea unei transparente atat de des invocate in relatiile cu institutiile publice." Nume: Ana Maria Bandean" Anul debutului in institutie: 2013" Functie actuala: Consilier Superior, Serviciu Programe Coordonare Institutionala si Situatii de UrgentaColega noastra a debutat in cadrul institutiei, ... citeste toata stirea