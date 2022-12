ANCPI: Discutii pe tema accelerarii lucrarilor de cadastrare cu finantare europeana, cu primari, notari, prestatori

Reprezentantii a 17 primarii din judetul Bistrita-Nasaud, notari, prestatori, reprezentanti ai Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), ai organizatiilor profesionale, ai OCPI Bistrita-Nasaud, precum si ai ANCPI au participat la ultimul workshop organizat de ANCPI in anul 2022, in cadrul Proiectului major "Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania". Acesta prevede realizarea inregistrarii sistematice a proprietatilor ... citeste toata stirea