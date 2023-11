ANCPI va continua si dupa 2023, gratuit pentru cetateni, cadastrarea cu finantare europeana a celor 660 de comune incluse in Proiectul major "Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania".Proiectul major va continua in cadrul Programului Operational Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021-2027.Legea care prevede etapizarea Proiectului major a primit votul final in Camera ... citeste toata stirea