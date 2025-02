Andrei Marga: Democratia se apara democratic

Cine stapaneste notiunile stie ca democratia este puterea cetatenilor. Nu a catorva, nu a unora, ci a cetatenilor unui stat in integralitate, incat vocile lor conteaza deopotriva.Acela observa insa ca in zilele noastre castiga teren o meteahna funesta. In loc sa fie fructificat avantajul opiniilor diverse si al cooperarii argumentative dintre cetateni, se retrogradeaza in sectarisme ale anilor cincizeci, daca nu chiar treizeci. Doar ca, acum, unii se pretind "democrati" si se indreapta contra ... citește toată știrea