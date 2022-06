Andrei Marga: Despre mass-media de azi

Despre mass media de aziAndrei MargaFoarte probabil, mass media formeaza comportamentele oamenilor mai mult decat oricand in vremuri recente. Mai ales in tari cu educatie in criza, ele influenteaza cel mai mult cetatenii.Explicatia este, intre altele, ca mass media au ajuns la o dezvoltare fara precedent. Personalul, aria tematicii, paleta tehnicilor si versatilitatile lor au sporit enorm.Grecii au fost cei care au creat, stim bine, sfera vietii publice, distincta de viata privata, pe ... citeste toata stirea