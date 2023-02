Andrei Marga: Libertatea si datoria

Ceea ce s-a petrecut si se petrece in societatile modernitatii tarzii nu lasa neschimbata intelegerea valorilor. Ca urmare, si valorile moderne se pot apara astazi doar aducandu-le la zi.Bunaoara, in deceniile postbelice s-au acumulat invataturi importante cu privire la libertate ca esenta a modernitatii. Doua sunt primordiale.Prima ne spune ca nu este libertate acolo unde persoanele nu sunt libere. In lipsa ei se produc crize de legitimare si de motivatie, ce se varsa in crize economice. ... citeste toata stirea