Andrei Marga: Republica sau monarhie?

Se discuta adesea in Romania ce ar fi fost daca tara ar fi revenit la monarhie. Sau ce ar fi daca ar reveni.Monarhistii sustin fara rezerve ca revenirea ar fi solutia unica. In acelasi timp, adeptii republicii sunt categorici: nu ar insemna mare lucru. Disputa se reia. In vreme ce societatea aluneca in saracie, abuzuri si falsificari organizate, iar oferta de personal a monarhiei nu convinge!Celebrarea a doua decenii de la reconstructia si amplificarea unei creatii a monarhiei - Domeniul ... citeste toata stirea