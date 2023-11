Angajatii Sistemelor de Gospodarire a Apelor continua interventiile pentru intretinerea cursurilor de apa si a lucrarilor hidrotehnice. In Programul de gospodarire a apelor sunt cuprinse lucrari precum: intretinerea covorului vegetal, indepartarea vegetatiei dezvoltate in exces si a arborilor cazuti. Astfel, reusim sa mentinem in conditii bune de exploatare lucrarile hidrotehnice si sa asiguram sectiunile de scurgere a apei, transmite purtatorul de cuvant Cristina Vadan de la Administratia ... citeste toata stirea