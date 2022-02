Anul trecut, aproape 80.000 de pachete cu produse alimentare si de igiena au fost distribuite in judet pentru persoane defavorizate! O noua transa in martie

In anul 2021, in judetul Bistrita-Nasaud au fost receptionate si distribuite, celor 62 de unitati administrativ-teritoriale, un numar de 79.272 pachete cu produse de igiena si produse alimentare, impartite in 4 transe ( 2 cu alimente si 2 cu produse de igiena), prin Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD). Potrivit expertului superior Flaviu Urate din cadrul Institutiei Prefectului, programul va continua si in anul 2022 cand mai sunt de livrat 3 transe cu produse ... citeste toata stirea