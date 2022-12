Anul viitor, vor fi amplasate primele locuinte modulare

Primarul Ioan Turc a declarat ca au fost achizitionate locuinte modulare si au fost efectuate lucrari pentru extinderi de retele de apa, apa uzata si energie electrica, iar anul viitor vor fi amplasate aceste module. "Incercam sa punem cat mai multe. Cine vor fi beneficiarii? In primul rand, cei care in momentul de fata sunt titulare ale unui contract de inchiriere, care locuiesc in blocuri sociale si care sunt intr-un conflict deschis cu locatarii. Nu poti sa-i lasi in strada. Sa nu creada ... citeste toata stirea