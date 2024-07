Apel de a consuma apa potabila in mod rational la Rodna, Maieru, Lunca Ilvei, Sant si Valea Mare

Pe fondul consumurilor iresponsabile de apa in alte scopuri decat cel menajer, compania noastra anunta abonatii din localitatile Rodna, Maieru, Lunca Ilvei, Sant si Valea Mare situati la capete de retea ca pot resimti lipsa presiune apa sau chiar lipsa apa in anumite intervale orare din zi.In acest context, reiteram apelul de a consuma apa potabila in mod rational, pentru ca toate gospodariile racordate la reteaua publica din judetul ... citește toată știrea