Aproape 100 de bistriteni au reclamat furnizorii de gaze si electricitate la Protectia Consumatorilor! Peste 600 de sesizari, in primele opt luni ale anului

Stelian Dolha, comisarul sef adjunct de la Comisariatul pentru Protectia Cosumatorilor Bistrita-Nasaud, a anuntat ca in cursul acestui an, pana la data de 31.08.2022, au fost inregistrate un numar de 621 reclamatii din partea consumatorilor, din care in proportie de 70% au fost solutionate in favoarea petentilor, respectiv au fost concluzionate ca fiind intemeiate sau au fost solutionate amiabil. Majoritatea consumatorilor au reclamat operatori economici care comercializeaza produse ... citeste toata stirea