In prag de inceput de an scolar, a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul, "Transformarea Unitatilor de invatamant din Comuna Tiha Bargaului, in medii de invatare moderne si sustenabile". Astfel vor fi dotate cu mobilier si echipamente, toate salile de clasa, din unitatile de invatamant, din comuna noastra, anunta primarul Vasile Sut. Proiectul este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si are o valoare de 1.941.023,28 de lei. ... citeste toata stirea