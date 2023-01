Aproape 35.000 de acte de identitate eliberate la nivelul judetului! Peste 11.500 de certificate de nastere emise!

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Judetului Bistrita-Nasaud anunta ca, in urma evaluarii activitatii la nivelul judetului Bistrita-Nasaud, in cursul anului 2022 au fost eliberate un numar 34.858 acte de identitate, respectiv 34.279 carti de identitate si 579 carti de identitate provizorii.Au fost efectuate 179 actiuni cu statia mobila, fiind puse in legalitate cu acte de identitate un numar de 279 persoane.Oficiile de stare civila aflate in coordonarea Serviciului ... citeste toata stirea