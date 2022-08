Aproximativ 48.800 de copii sunt asteptati in 5 septembrie in cresele, gradinitele, scolile si liceele din Bistrita-Nasaud

Inspectorul scolar general Cristian Nicula a anuntat, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, ca in Bistrita-Nasaud, clopotelul va suna pentru 48.795 de copii, cu 1143 mai multi fata de anul scolar trecut. Nu mai putin de 499 de anteprescolari sunt cuprinsi acum in sistemul de invatamant, in urma modificarilor legislative.In ceea ce priveste personalul didactic, probleme sunt la disciplinele matematica, fizica, chimie. Zilele acestea a avut loc si un concurs judetean pentru ocuparea ... citeste toata stirea