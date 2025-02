Aquabis: Comunicat sistare - in atentia abonatilor din Coldau, Beclenut, Uriu, Ilisua si Cristestii Ciceului

In contextul lucrarilor de relocare a conductei de aductiune apa, pe care le deruleaza firma contractata de primarie pe raza localitatii Coldau, anuntam abonatii companiei noastre ca maine, 20 februarie 2025, echipa de interventii a Sectiei Apa Canal Beclean va efectua operatiunea de cuplare a acestei conducte la reteaua de apa existenta. Realizarea acestor lucrari necesita intreruperea furnizarii apei in intervalul orar 09.00-16.00, in localitatile Coldau - total si Beclenut - partial. ... citește toată știrea