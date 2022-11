Aquabis: In localitatea Nasaud se va resimti lipsa presiune sau lipsa apa! Rezervoarele afectate, de intreruperea energiei electrice la Rebra

In data de 9 noiembrie 2022, compania Distributie Energie Electrica Romania, Sucursala Bistrita realizeaza lucrari de remediere a unor avarii, timp in care furnizarea energiei electrice va fi intrerupta in localitatea Rebra intre orele 10:00 si 14:00.Acesta intrerupere de furnizare a energiei electrice va afecta procesul de acumulare a apei in rezervoarele orasului Nasaud. Prin urmare, astazi, 9 noiembrie 2022, compania noastra anunta faptul ca in localitatea Nasaud se va resimti lipsa ... citeste toata stirea