AQUABIS: Maine, 12 martie, se va intrerupe furnizarea apei potabile in Budacu de Jos - partial si Budus - total

In contextul proiectelor de investitii care sant implementate la momentul actual, compania noastra anunta ca intrerupem furnizarea apei potabile maine, 12 Martie, in intervalul orar 10:00 - 16:00 (estimativ) in localitatea Budacu de Jos -partial, iar localitatea Budus- total .Va asiguram ca o echipa de interventie se afla la fata locului si ia toate masurile necesare astfel incat reluarea furnizarii apei sa aiba loc in cel mai scurt timp posibil.In urma manevrelor ... citește toată știrea