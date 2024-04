Aquabis reactioneaza pe tema calitatii apei: Pentru apa distribuita in Bistrita, procentul de potabilitate este de 99,89%

In urma unor informatii aparute in spatiul public despre calitatea apei furnizate, Aquabis SA a adus cateva clarificari in legatura cu acest subiect."Aspectul fundamental care trebuie luat in considerare in ceea ce priveste raportul facut public de catre Directia de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud il reprezinta faptul ca valorile prezentate includ analize efectuate cu precadere in zone de aprovizionare cu apa in care societatea noastra NU opereaza serviciul sau in zone in care populatia ... citește toată știrea