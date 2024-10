Aquabis: Strazi pe care se va lucra saptamana aceasta, in Bistrita, in cadrul proiectului cu finantare europeana

Pentru o buna informare a locuitorilor municipiului Bistrita cu privire la progresul lucrarilor realizate de Aquabis din fonduri europene, va prezentam in continuare informatii despre activitatile care se vor desfasura in perioada urmatoare.Astfel, in saptamana 21.10.2024-25.10.2024 in cadrul Contractului de lucrari nr. 2: "Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare in UAT Bistrita, se vor executa lucrari pe urmatoarele strazi: lzvorul Rece, Strugurasului, Zmeurei, ... citește toată știrea