Un tractor s-a rasturnat in localitatea Ardan. Din nefericire, o victima in varsta de aproximativ 60 de ani a fost gasita decedata.La locul accidentului au intervenit un echipaj de pompieri si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean, transmite ISU BN.Update politie: Astazi, politistii Serviciului Rutier au intervenit in localitatea Ardan, pe Drumul Judetean 154, ... citeste toata stirea