La Maieru, se nasc in continuare campioni. Astazi vorbim despre Ariana Cotu, multipla campioana nationala de gimnastica artistica, componenta a echipei nationale de junioare a Romaniei. Numai in acest an, Ariana, legitimata la LPS Cetate Deva, a cucerit sapte medalii.La finele saptamanii trecute, la Deva a avut loc Campionatul National Individual al junioarelor, iar Ariana a cucerit medalia de aur si titlul de campioana nationala la individual compus cu un total de 46.999, dar si medalia de ... citeste toata stirea