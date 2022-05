O veste trista pentru toti cei ce l-ati cunoscut pe OMUL si ARTISTUL, Gabriel Munteanu. A plecat pe neasteptate, in lumea cea fara de dor, lasandu-ne o imagine frumoasa a unui OM si INTERPRET apreciat, cu mult bun simt si cu un spirit al prieteniei deosebit. Canta in mod deosebit folclor banatean, el taind multi ani in acea parte de tara, dar a abordat si cantecele din zona noastra. Inzestrat cu mult bun simt, cu modestia copilului plecat de jos, ca ... citeste toata stirea