Asfaltarea strazilor din Nasaud avanseaza! Primarul Dorin Vlasin: Orasul Nasaud isi schimba infatisarea, in fiecare zi!

La Nasaud, lucrarile de reabilitare si modernizare a celor 17 strazi cuprinse in proiectul "Reabilitare, modernizare strazi in orasul Nasaud, judetul BN- Etapa III", finantat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", avanseaza intr-un ritm bun.Potrivit primarului Dorin Vlasin, in momentul de fata sunt in santier peste 10 strazi din oras, in diferite stadii de executie."Cu o valoarea ...