Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bistrita a incheiat un an bogat in activitati social - culturale

La sfarsit (inceput) de an facem bilantul activitatilor social-culturale desfasurate de Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bistrita si ne bucuram ca, desi anul 2022 a fost un an greu, am reusit sa aducem in viata membrilor nostri cate o bucurie, un zambet, o intamplare frumoasa care sa le lumineze zilele.Am reusit sa atingem scopurile stipulate in Statutul nostru sau propuse in Consiliul Director oferind si in acest an ajutoare nerambursabile pentru tratamente balneare, pentru ... citeste toata stirea