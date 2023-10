Momentul culminant al Festivalului de Arte Vechi, editia a III-a va avea loc sambata, 7 octombrie, ora 18, cand in Biserica Evanghelica va concerta in premiera la Bistrita grupul Musica Profana (HU).Se vor prezenta in fata publicului muzicieni de cea mai inalta clasa:Andrejszki Judit - voce, clavecinMolnar Andrea - fluiere barocLaczko Peto Balazs - percutieSchallinger-Foild Artur - viola da gamba, clavecinSzabo Zsolt - viola da gambaCu participarea ansamblului Renaissance ... citeste toata stirea