Astazi, la Complexul Muzeal, va fi lansat catalogul "Camesa sunt eu. Etnografie si arta"

Vineri, 25 martie ora 17, Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud organizeaza lansarea catalogului:Camesa sunt eu. Etnografie si artaDas Hemd bin ich. Ethnographie und KunstAz en ingem-szemelyisegem. Neprajz es muveszetO gad som me. I Etnografia ai i ustadi***(Trade Mark) *-*-***". **S**-*'* ***(Trade Mark)*" *-**z**-*S.The Blouse, It' Me. Ethnography and ArtProiectul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud si al urmatorilor parteneri: Asociatia Culturala ... citeste toata stirea