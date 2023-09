Atelierul de olarit desfasurat in luna august a fost un pas catre sustenabilitate si promovarea traditiilor.Peste 70 de suflete de toate varstele, pasionate de frumusetea meseriei de olar s-au adunat in cadrul unui atelier memorabil, organizat sub umbrela proiectului SOS ,,Tinutul Haiducilor". Sustenabilitate prin interventii sociale integrate in teritoriu GAL ,,Tinutul Haiducilor", proiect care vrea sa puna in valoare meseriile traditionale. Aceasta initiativa unica si inspirata isi propune ... citeste toata stirea