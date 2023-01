ATENEsIE! Miercuri, 18 ianuarie, in municipiul Bistrita si in localitatile componente, se colecteaza pubela galbena pentru deseurile reciclabile din plastic - metal

In a 3-a saptamana din luna, in ziua de miercuri, se colecteaza pubela galbena pentru deseurile reciclabile din plastic / metal in municipiul Bistrita si in localitatile componente, conform programului de colectare de la poarta casei. Programul de colectare a pubelei galbene va incepe de la ora 8.00 pentru ca cetatenii sa aiba timp sa scoata deseurile reciclabile la poarta casei. Avand in vedere ca programul de colectare a a pubelei galbene incepe mai tarziu, este posibil ca pe anumite trasee ... citeste toata stirea