"Ateneul de Bistrita", la editia a doua! Alaturi de prof. univ. dr. Liviu Zapartan, este invitat politologul romano-israelian Michael Shafir

Va invitam sambata, 24 septembrie, incepand cu ora 12:00, in sala de consiliu a Primariei municipiului Bistrita la simpozionul organizat sub umbrela "Ateneului de Bistrita", unde, alaturi de dl. prof. Liviu Zapartan, este invitat politologul romano-israelian Michael Shafir, profesor la Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca.Michael Shafir este considerat unul dintre cei mai mari specialisti in antisemitism si Holocaust in Europa centrala si de Est. A fost analist principal si director ... citeste toata stirea