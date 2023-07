Asociatia Open Your Heart, in parteneriat cu Primaria municipiului Bistrita, Palatul Culturii si Directia de Asistenta Sociala, va invita vineri, 14 iulie, de la ora 19, la prezentarea de moda Atipic Beauty Bistrita 2023 by Magda Coman, un eveniment emotionant aflat la a-36-a editie care transmite un mesaj puternic: Frumusetean e in noi, nu in aparente!Pe scena de pe Pietonalul "Liviu Rebreanu" vor urca 13 modele de viata extraordinare, in fotoliu rulant, care vor defila alaturi artistii si ... citeste toata stirea