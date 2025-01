Au fost demarcate procedurile pentru evaluarea si cumpararea stadionului "Jean Padureanu" si a cladirii din Piata Mihai Eminescu

Consiliul Local Bistrita a aprobat demarararea procedurilor prevazute de lege in vederea evaluarii si achizitionarii imobilului, constructii si teren aferent, situat in municipiul Bistrita, strada Mihai Eminescu nr.1-4, dar si a imobilului, constructii si teren, aferent Stadionului "Jean Padureanu" situat in municipiul Bistrita, strada Parcului nr.3. Astfel, in bugetul local de venituri si cheltuieli al Municipiului Bistrita pentru anul 2025 vor fi cuprinse fondurile necesare evaluarii ... citește toată știrea