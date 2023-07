Proiectul tehnic pentru varianta ocolitoare a orasului Nasaud a fost finalizat, a anuntat primarul Dorin Vlasin. Potrivit acestuia, documentatia va fi depusa la Ministerul Transporturilor, mizandu-se pe semnarea contractului de finantare."Am avansat foarte mult cu proiectul variantei ocolitoare, proiectul tehnic este gata. Am fost nevoiti sa elaboram un Plan Urbanistic Zonal. Am stat foarte mult la partea de avize. Varianta ocolitoare are o lungime de 4,8 km, merge pe langa un rau, are de ... citeste toata stirea