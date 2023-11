Caravana "Patrioti in Europa" a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) a ajuns miercuri la Bistrita, o parte dintre candidatii AUR pentru Parlamentul European vorbind in fata membrilor si simpatizantilor, in zona Bisericii Evanghelice. La Bistrita au venit Razvan Biro (specialist in Stiinte Politice, coordonator al Tineretului AUR), av. Maria Georgiana Teodorescu (lector univ. dr. la Facultatea de Drept a Universitatii "Titu Maiorescu" Bucuresti), ec. Dumitrina Mitrea. Alaturi de coordonatorul ... citeste toata stirea