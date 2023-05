Organizatia Femeilor Social Democrate (OFSD) Bistrita are incepand de astazi o noua conducere. In urma conferintei municipale de alegeri, in fruntea organizatiei OFSD Bistrita a fost desemnata doamna Stefania Stere. De asemenea, a fost constituit si Biroul Executiv de conducere al OFSD Bistrita:* Prim-vicepresedinte: Sasarman Augusta* Secretar executiv: Manastire Carmen* Vicepresedinti: Pavel Raluca, Esurca Nicoleta-Iulia, Simionescu Simona, Zbinca Loredana, Somfelean Ana Maria Mihaela, ... citeste toata stirea